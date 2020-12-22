شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر التطورات الصحية حول حالة ماكرون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت الرئاسة الفرنسية إن حالة الرئيس إيمانويل ماكرون الصحية ما زالت مستقرة بعد إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول من الرئاسة لرويترز "حالة الرئيس الصحية لا تزال مستقرة". وكانت الفحوص قد أظهرت "الخميس" إصابة ماكرون (43 عاما) بكوفيد-19. ويخضع الرئيس للحجر الصحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي

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