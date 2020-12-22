شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق سوداني إثيوبي على حل أزمة الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الخارجية الإثيوبية اليوم (الثلاثاء) أن بلادها والسودان اتفقا على حل قضية الحدود بينهما بشكل نهائي بعد أيام من التوتر. وأفاد المتحدث باسم الخارجية السفير دينا مفتي أن قضية الحدود بين البلدين ستحل سلميا من خلال الحوار، مؤكدا أن أعداء إثيوبيا الذين أرادوا تضخيم المشكلة فشلوا ولن ينجحوا.

وأعلنت الخرطوم أن اللجنة السياسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا المنعقدة في العاصمة السودانية تناقش إعادة ترسيم الحدود بين البلدين وستحدد موعدا لبدء هذه العملية.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن وفدا اثيوبيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديقمن مكنن وصل إلى البلاد فجر اليوم، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستناقش قضايا الحدود وفقا للوثائق الموقعة من قبل الطرفين، دون الإشارة إلى موعد توقيع هذه الوثائق، فضلا عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود.

وتوقف عمل لجنة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين في 2006، غير أن القوات السودانية اتهمت الأسبوع الماضي القوات والمليشيات الإثيوبية بنصب كمين لها في منطقة أبوطوير شرق ولاية القضارف.