شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة تاريخية للكاتب اللبناني خير الله خير الله: مصر وحدها صامدة والإخوان خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الكاتب اللبنانى الكبير خير الله خير الله، شهادة تاريخية، أكد خلالها أن مصر هى الدولة الوحيدة التى نجت من المؤمراة التى تعرضت لها 5 دول عربية، ووحدها مصر لا تزال صامدة، بل تحسّن الوضع فيها بعد إنقاذها من براثن جماعة الإخوان الإرهابية.

شهادة الكاتب اللبنانى خير الله خير الله، جاءت فى مقال نشر بصحف لبنانية وخليجية تحت عنوان "الربيع العربي..مصر وحدها نجت"، قال فيه :" بين خمس دول عربيّة غيرها "الربيع العربي" هي تونس وليبيا واليمن وسوريا ومصر، وحدها مصر لا تزال صامدة، بل تحسّن الوضع فيها بعد إنقاذها من براثن الإخوان، وكان متوقّعا أن تكون تونس استثناء، لكنّ كلّ الدلائل تشير إلى أن السنة 2021 ستكون سنة مصيرية بالنسبة إلى هذا البلد الذى امتلك تجربة خاصة به وضع أسسها الحبيب بورقيبة الذى حاول مقاومة التخلّف بكل أشكاله وعلى كلّ المستويات معتمدا أساسا على المرأة من جهة وعلى طرح شجاع لأفكار طليعية من جهة أخرى".

وأشار إلى أنه من الأمور الهامة التى كشفها الربيع العربى، استعداد جماعة الإخوان الإرهابية لاستغلال أى فرصة للانقضاض على السلطة والاحتفاظ بها إلى ما لا نهاية، على غرار ما حصل فى قطاع غزّة الفلسطينى منتصف العام 2007، مضيفا :" لدى الإخوان شبق ليس بعده شبق للسلطة، وهو ما أكدته أحداث تونس، حيث لا يزال المجتمع يقاوم التخلّف".

وتابع :" وحدها مصر تعافت من آثار "الربيع العربي" و يعود ذلك إلى عوامل عدّة في مقدّمة هذه العوامل الثورة التى قادها الشعب على حكم الإخوان الإرهابية في الثلاثين من يونيو 2013 ".