شكرا لقرائتكم خبر عن النائب كمال عامر: برلمان 2020 يضم جميع أطياف الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب كمال عامر، عضو مجلس النواب، إن المجلس الجديد يضم جميع أطياف الشعب، وممثلين عن الكثير من الأحزاب، وبه العديد من الكفاءات، والقيادات، والكوادر السياسية والعلمية، مما يجعله قادر على إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة.

وتابع عامر خلال حفل استقبال النواب الجديد اليوم، أن والبرلمان بغرفتيه سيساهم فى بناء مصر، خاصة وأن الدولة تواجه الكثير من التحديات، التى تتطلب التكاتف لمواجهة هذه الصعاب والقضاء علييها، سواء جائحة كورونا، والوضع الاقتصادى، والزيادة السكانية، بالإضافة لقضايا الإرهاب، إلى جانب تحديات اخرى مختلفة، ولكن لابد أن يكون لنا فى القيادة السياسية قدوة حسنة.

وأضاف النائب كمال عامر: يجب أن نتكاتف لحشد الجهود واستكمال بناء مصر، مشيرا إلى أنه شغل فى برلمان 2015 منصب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، وفيما إن كان سيترشح على رئاسة اللجنة فى المجلس الجديد من عدمه، أشار إلى أن الجميع مطالب بالعمل فى موقعه من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطن.

وأشار عامر، إلى أن برلمان 2020 به تنوع سياسى وحزبى كبير، والجميع يهدف لبناء الوطن، والجميع يجتهد من أجل تحقيق ذلك، والأحزاب تعمل على الأرض من أجل مزيد من التمكين على الارض، لافتا إلى أن قانون المرور تم الانتهاء منه، وانتهت اللجنة من مناقشته وارسلته للأمانة العامة، ويعتمد على التكنولوجيا، ولا يعتمد على الفرد، ولكنه يعتمد على الأدوات الحديثة فى الإدارة.