شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق شكرى يشدد على ضرورة إجراء حوار مجتمعى لقانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق شكرى عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجارات القديم يجب أن يسبقه إجراء حوار مجتمعي شامل يضم كل الفئات المجتمعية المعنية بالقضية، فضلا عن إعداد إحصاء دقيق حول العقارات القديمة والمناطق الجغرافية الخاصة بها، مضيفا: "الأرقام اكثر قدرة على حسم الأمر".

وشدد النائب طارق شكرى عضو مجلس النواب، على أهمية قيمة المناقشة المجتمعية لمثل هذه التشريعات الهامة، لأنها تهم قطاع كبير قائلاً: "لابد من إصدار قانون قابل للتطبيق على أرض الواقع، حتى لا يجد عراقيل مجتمعية"، موضحا أن الحوار المجتمعى يحقق التقارب بين المشرع والمواطن.

جاء ذلك على هامش استقبال الأعضاء الجدد من قائمة الوطنية الخاصة بقطاع القاهرة ووسط الدلتا؛ لاستخراج كارنيهات العضوية اليوم الثلاثاء.

وقال عضو مجلس النواب، أن العاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية حضارية بالمعني الحقيقي والمدينة، تقوم على الحلول الذكية للعديد من المشكلات، وتعبر عن نظرة سنوات للأمام، مشيدا بكافة المشروعات القومية، وتطوير الطرق، الأمر الذى يخدم الاستثمارات والسياحية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن العاصمة الإدارية تساهم فى جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتنظر للمستقبل، وخطة مصر لعام 2030 مضيفا: "الخطة المستقبلية التى تتبعها الدولة تقوم على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتتناسب بشكل كبير مع مصر كدولة حديثة وتقلل التزاحم فى العاصمة.

وحول قانون التصالح فى مخالفات البناء، أكد أن فلسفة القانون إصلاحية وليست عقابية وتراعي التخطيط قائلاً: القانون ساهم فى حل المشكلات العالقة، ووفر موارد مالية للدولة للانتهاء من المرافق المختلفة.

ونوه النائب طارق شكرى عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، إلى أنه اختار لجنة الإسكان كأولى رغباته للانضمام للجنة، يليها لجنة الشؤون الاقتصادية ثم لجنة السياحة، لافتا إلى أنه باعتباره رئيسا لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، يرى أن "المطور العقاري" يحتاج لتشريع جديد يتواكب مع العصر، لأنه من أهم قطاعات العقارات في مصر، ويعمل به أكثر من 5 ملايين مصرى، ويحقق مصلحة أكبر للمواطن والعقار والدولة المصرية إذا أحسن استغلاله.

بدورها، قالت النائبة غادة قنديل عضو حزب الشعب الجمهورى بالقائمة الوطنية، أنها المرة الأولى التى تدخل العمل السياسى، وأنها قررت دخول السياسة، بعدما لمست إتاحة الفرص للشباب والمرأة.

وأضافت النائبة عقب استخراج كارنيه العضوية: "قررت المحاولة وانضممت لحزب الشعب بسبب غلبة عنصر الشباب عليه، خاصة قياداته، ووجدت أن الأمر سهل، وهناك تشجيع لخوض التجربة، حيث قررت اختيار لجنة الصحة كرغبة أولى باعتبارى صيدلانية وهذا له علاقة بعملى، وأسعى للاهتمام بأدوية الأمراض المزمنة والبحث عن وسيلة ليكون هناك حق انتفاع لهذه الأدوية لتوفيرها بسعر مناسب ".

وأشارت غادة قنديل، إلى أن اهم التشريعات التى توليها بالاهتمام الأجور والمعاشات، وقالت: "من غير المعقول أن يكون معاش المدرس بعد كل سنوات عمله ألف وخمسمائه جنيه ينفق منها على أسرته وعلى نفسه".