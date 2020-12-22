شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان 2020.. 27 نائبا يستلمون كارنيهات العضوية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استلم نحو 27 نائبا من نواب البرلمان الفائزين عن دوائر قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، كارنيهات العضوية الجديدة لمجلس النواب 2020.

وحرصت الأمانة العامة بمجلس النواب على إذاعة الأغانى الوطنية منذ الصباح، وذلك احتفالا بقرب انطلاق الفصل التشريعى الثانى .

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى، والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2010.

وقال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن عددا من الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها لتحقيق التباعد الاجتماعى، خلال استخراج النواب الجدد لكارنيهات العضوية .

وأكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومى، أن الأمانة العامة قامت بعدد من الإجراءات التنظيمية لاستخراج كارنيهات العضوية .

وأشار إلى أن المجلس الجديد سيشهد زحما تشريعيا كبيرا، ولا سيما أن هناك عددا من التشريعات الهامة سيناقشها المجلس فى الفصل التشريعى الثانى، وأبرزها قانون الإدارة المحلية، قائلا: هو استحقاق دستورى وعلينا إصداره .

وتوقع "الفيومى"، إجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات نهاية الربع الأخير من العام الجديد. وقال: العام الحالى كان عاما مليئا بالتحديات، ورغم ذلك استطاعت الدولة المصرية والقيادة السياسية عبور الأزمة التى يواجهها العالم من تفشى فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة التى صمدت تجاه كل هذه التحديات ولم تواجه أزمات اقتصادية.