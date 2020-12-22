شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترأس فريدة الشوباشى جلسة النواب الافتتاحية؟.. أمين المجلس يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن النائبة فريدة الشوباشى، هى أكبر الأعضاء المنتخبين سنا حتى الآن، لكننا سننتظر قائمة النواب المعينين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحديد من هو أكبر الأعضاء سنا، ومن هو أصغر الأعضاء سنًا، وبالتالى من سيتولى رئاسة الجلسة العامة المعنية بالإجراءات ومن سيساعده.

جاء ذلك على هامش استقبال الأعضاء الجدد من قائمة الوطنية الخاصة بقطاع القاهرة ووسط الدلتا؛ لاستخراج كارنيهات العضوية اليوم الثلاثاء.

من جانبه قال عاطف ناصر، عضو مجلس النواب، إن المجلس الجديد سيستكمل ما بدأه البرلمان الحالى من مهام تشريعية ورقابية، المقرر أن تنتهي ولايته فى 9 يناير القادم.

وقال ناصر في تصريحات له عقب استلامه كارنيه العضوية، أن البرلمان الجديد سيكون أمامه تحديات كبيرة وعلى رأسها دعم بنية الاقتصاد القومى، حتى يعود ذلك على المواطن، ويشعر بزيادة في الدخل الشهري له، مشيراً إلي أن ما يهم المجلس الجديد هو الوقوف مع المواطن فى خندق واحد، ولا بُد أن نعمل سويا لتخفيف المعاناة عن المواطن، والذى ضرب المثل والقدوة فى الوقوف داعما للدولة المصرية والقيادية السياسية فى أحلك الظروف وخاصة فى الملف الاقتصادى، وعملية الإصلاح.

وقال: "آن الأوان لكى يجني المواطن ثمار هذا الإصلاح، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، إلا إننا سنعمل سويًا لجلب مزيد من الاستثمار من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمناخ التشريعي والرقابي، وكذلك لخلق فرص عمل، وخفض نسب البطالة، وزيادة الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو، منوها إلى التنوع الذى يشهدة المجلس بتنوعه المختلف سيكون إضافة قوية للدولة المصرية، وداعما للقيادة السياسية فى ظل التحديات التي تواجهها الدولة.