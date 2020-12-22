شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب لـ60 من الأعضاء الجدد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل عدد أعضاء مجلس النواب عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والذين تم استخراج كارنيهات العضوية لهم حتى موعد كتابه هذه السطور إلى 60 برلمانيا من أصل 100 نائب، صرح بذلك المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب.

وقال فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن حفل الاستقبال الذى نظمته الأمانة اليوم لـ100 ناب من المتوقع أن يستمر حتى الساعة الخامسة مساء، على أن يتم استكمال استخراج كارنيهات العضوية لباقى النواب، على مدار الأيام الخمسة القادمة، حسب الجدول المحدد سلفا.

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للمجلس والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021، وأبرزهم النواب كمال عامر، الدكتورة إيناس عبد الحليم، أحمد العوضى، هشام الحصرى، كما حضر كلا من النائبين صفوت البياضى ويوسف الحسينى.

وحرصت الأمانة العامة بمجلس النواب على إذاعة الأغانى الوطنية منذ الصباح، وذلك احتفالا بقرب انطلاق الفصل التشريعى الثانى.

وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبون بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى 100 نائب، والأربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى 84 نائبا.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالى 90 نائبا، أما يوم الإثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى 108 نواب.