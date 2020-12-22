شكرا لقرائتكم خبر عن تحية خاصة من النواب الجدد لأمانة المجلس: استخرجنا الكارنيهات فى 120 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود فوزى، فى حفل استقبال النواب الجدد.

ومن جانبه، قال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، إن المستشار محمود فوزى، الأمين العام أبهر النواب، بحفل استقبال يليق بنواب الشعب وبتاريخ البرلمان المصرى العريق.

ووجه النائب عطية الفيومى، التحية للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية لاستخراج كارنيهات العضوية، قائلا: الإجراءات لم تستغرق دقيقتين.

فيما أشادت النائبة غادة قنديل، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بجهود أعضاء الأمانة فى استقبال النواب، حيث يتم اصطحاب النواب منذ دخولهم من بوابة المجلس حتى مقر استخراج كارنيهات العضوية.

ومن جانبه، وجه المستشار محمود فوزى، الأمين العام للبرلمان الشكر لجميع موظفى الأمانة العامة على تفانيهم وإخلاصهم فى العمل، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، قائلا: "لا أعمل لوحدى، فالبرلمان مؤسسة كبيرة تضم عدد كبير من المتخصصين أصحاب الكفاءات العالية في كافة المجالات".

ووجه "فوزى" الشكر لنائب الأمين العام المستشار أحمد المهدى، على ما بذله من جهد معه فى إجراءات استقبال النواب، قائلا: "يبذل جهود كبيرة فى مختلف قطاعات الأمانة".