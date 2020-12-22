شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يطالب الحكومة بعدم التراخى فى تطبيق قرار حظر الشيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بعدم التراخى فى حظر تقديم الشيشة فى المقاهى، ومحاسبة المسؤولين عن خرق هذا القرار.

وشدد أبو العلا، فى بيان له، على أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية، لمواجهة أزمة كورونا، تستهدف صحة وسلامة المواطنين فى المقام الأول، وتعمل العديد من الأجهزة التنفيذية على تفعيل هذه الجهود على أرض الواقع.

وأوضح أنه أمام تزايد الأعداد مع الموجة الثانية، تلاحظ عدم التزام العديد من المقاهى بقرار حظر تقديم الشيشة للمواطنين، وهو أمر يتنافى مع قرارات الحكومة فى هذا الصدد، ومع سبل المواجهة كون التدخين سبيل لنقل العدوى.

ولفت الدكتور أيمن أبو العلا إلى أن تزايد أعداد الإصابات يفرض ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين، عن طريق تكثيف الحملات من الجهات المعنية، وتشديد العقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها حظر الشيشة، وأن يكون لدى الوحدات المحلية ضوابط حاسمة لمواجهة هذا التراخى فى تنفيذ قرار حظر تقديم الشيشة.