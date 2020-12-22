شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام البرلمان: قرار انعقاد الفصل التشريعى الجديد من سلطات رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن المجلس جاهر للانعقاد في فصله التشريعي الثاني، بدءاً من 10 يناير 2021، وهو اليوم التالي لنهاية الفصل التشريعي الأول، مضيفاً "الأمر يتوقف على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الجديد للانعقاد".

وأضاف المستشار فوزي، في تصريحات خاصة أن مجلس النواب سيشهد في جلسته الافتتاحية تلاوة الإخطار بخلو المقعد النيابى للنائب الراحل فوزى فتى، والذى وافته المنية، مبينا انه بمجرد أخطار المجلس من الهيئة الوطنية للانتخابات سيتم تصعيد النائب الاحتياطى من القائمة الانتخابية وهى كريمة النائب الراحل فوزى فتى.

ولفت أمين عام البرلمان، إلى أن مجلس النواب المنتخب يشهد تنوعا ملحوظا بين الكفاءات وأصحاب الخبرات حيث يمثل 13 حزبا سياسيا تحت قبة البرلمان بواقع 472 نائبا حزبيا، فضلا عن 93 مستقلا ،فضلا عن التمثيل الكبير الذى تحظى به السيدات فى هذا الفصل التشريعى

وفيما يتعلق بالأعضاء المعينين، أكد الأمين العام لمجلس النواب، أن هذا القرار صاحب الحق فيه هو رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالوقت والأسماء.

ونوه فوزي، إلي أن المجلس انهي جميع الأوراق الخاصة بأعضاء البرلمان الجدد ٢٠٢١-٢٠٢٦،على مدار الأيام الماضية ،وذلك لتخفيف حالة الزحام بين الأعضاء خلال استخراج كارنيهات العضوية، منوها بدور حزب مستقبل وطن فى مساعدة الأمانة العامة بالمجلس في استكمال إجراءات الأعضاء للتسهيل في استلام الكارنيهات فورا دون انتظار لطباعتها حين وصول كل نائب.

وأوضح المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، أنه تم تسليم النواب الذين حضروا اليوم لاستخراج كارنيهات العضوية الحقيبة البرلمانية والتي تتضمن (تابلت ، نسخة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ،القوانين الخاصة بالانتخابات ، نسخة من الدستور،فضلا عن بعض الأدوات البرلمانية الهامة .

وشهد البهو الفرعونى بمجلس النواب استعدادات مكثفة، مع استقبال الأعضاء الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والبالغ عددهم 100 عضو.

يأتى ذلك فى إطار حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة بالمجلس بقيادة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد، والذي ينطلق اليوم ويستمر لمدة 6 أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات.

وفي ضوء حرصها علي تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وفرت الأمانة العامة زجاجات الكحول في كافة أنحاء البهو فضلا عن الكمامات.