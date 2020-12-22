شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الحسينى: لم نحسم تحويل التحالف الانتخابى بالقائمة الوطنية لتحالف برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب يوسف الحسينى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، على التنوع السياسى الواسع الذى يشهده مجلس النواب الجديد، حيث يضم المعارضة والموالاة، فضلا عن نسبة التمثيل المؤثر للشباب والمرأه، وهى مؤشرات جديدة تؤكد أننا على طريق جيد وهو طريق الديمقراطية.

وقال الحسينى، فى تصريحات له عقب الانتهاء من إجراءات استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعي الثاني (2021- 2025)، إنه لم يتم اتخاذ أى قرار فى شأن تحويل القائمة الوطنية من تحالف انتخابى إلى تحالف برلمانى، موضحًا أن المواقف الأيديولوجية هى التى ستحسم هذا الأمر والتفاعل تحت القبة البرلمانية.

وأضاف الحسيني إنه يسعى للانضمام للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لاسيما مع ضرورة التواصل مع البرلمانات الدولية، لتوضيح الصورة المغلوطة عن حقيقه الأوضاع فى مصر.

وتابع الحسينى أن البرلمانات المصرية يجب أن يكون لها تأثير أكبر خارجيا لتوضيح الصورة المغلوطة التى يروج لها البعض، مضيفا: "نحن نعرض حقائق ظاهرة أمام الجميع ولا مجال لأن نخفيها".

وتابع الحسينى، أن نواب البرلمان يقومون بدور رقابى حقيقى على الحكومة، مضيفًا: "نسعى لتحقيق معدلات نمو جيد لاستكمال مسار التنمية الذى يخدم ما يقرب من 105 ملايين مواطن، قائلًا: "من خلال البرلمان تتم متابعة الحكومة عن طريق أكثر قربا ودقة، والأدوات الرقابية تعني محاسبة الحكومة لو حدث خطأ".

فى سياق متصل، أشادت النائبة ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن الممثل فى القائمة الوطنية من أجل مصر، بالتمثيل النيابي للمرأة في المجلس الجديد.

جاء ذلك فى تصريحات لها، بعد إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، مشيدة بالإجراءات التى اتخذتها الأمانة العامة للتسهيل على الأعضاء الجدد، فضلا عن الاستعدادات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت النائبة أنها ستتبنى كافة القضايا التى تهم المرأة تحت قبة البرلمان، لاسيما فى ظل ما حظيت به من اهتمام كبير في ظل وجود القيادة السياسية الحالية، وأشارت إلى أن المرأة كما حظيت بتمثيل ملائم بالمجالس النيابية، أصبح لها تمثيل مشرف فى الكثير من المناصب التنفيذية.