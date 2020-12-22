شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام النواب: 50 نائبا يستخرجون كارنيهات العضوية حتى الأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل عدد أعضاء مجلس النواب عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والذين استخراج كارنيهات العضوية، حتي الأن إلي 50 برلمانيا، صرح بذلك المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب.

وقال فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة اليوم لـ100 ناب من المتوقع أن يستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، على أن يتم استكمال على مدار الأيام الخمس القادمة استخراج كارنيهات العضوية لباقى النواب حسب الجدول المحدد سلفا وتم إبلاغهم به.

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021. وأبرزهم النواب كمال عامر، الدكتورة إيناس عبد الحليم، أحمد العوضى، هشام الحصرى، كما حضر كلا من النائبين صفوت البياضى ويوسف الحسينى.

وحرصت الأمانة العامة بمجلس النواب على إذاعة الأغانى الوطنية منذ الصباح ،وذلك احتفالا بقرب إنطلاق الفصل التشريعى الثانى.

وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبون بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالى عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.