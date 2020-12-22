شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الاتصالات بملتقى المجتمع المدنى: الحقوق الرقمية أحد حقوق الإنسان الأكثر حداثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد الخطيب ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحقوق الرقمية هى أحد حقوق الإنسان وهى أكثر حداثة ، مشيرا إلى أن تلك الحقوق ستنعكس على طبيعة و نطاق الحقوق الأخرى.

وأضاف أحمد الخطيب خلال كلمة فى الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى أن الحق فى الخصوصية حق مهم من حقوق الإنسان و أنه فى ظل الرقمية سيكون له ابعاد اخرى ، مشيرا الى أن استراتيجية المجلس القومى لحقوق الإنسان يجب ان تتضمن البعد الرقمى او الحقوق الرقمية بشكل موسع.

واشار الدكتور احمد الخطيب ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الى أنه فى ظل التطورات الرقمية أصبحنا نتحدث عن الانترنت كحاجه أساسية من احتياجات الإنسان، مضيفا أن الحقوق الرقمية ترتبط بحق مهم جدا بالحق فى الأمن، وأن التحول الرقمى ليس ميكنة بل منظومة متكاملة للانتقال من وضعية لوضعية أخرى، ونقلة حضارية من حكومة تعتمد على التواصل الدقيق عن طريق الاوراق الى حكومة رقمية أقل اعتمادا على الاوراق، التحول الرقمى ليس مجرد ميكنة بل هو منظومة متكاملة للحياة ، الميكنة هى مجرد تحويل الورقى الى شئ مميكن ، سيكون هناك اتصال و تفاعل بين الاشياء و الأجهزة و بعضها البعض.