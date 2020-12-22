شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الفيومى يتوقع إجراء انتخابات المحليات بنهاية الربع الأخير لـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن الفصل التشريعي الثاني سيشهد مناقشة عدد من التشريعات المهمة وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية، لاسيما وأنه استحقاق دستورى، متوقعاً إجراء الانتخابات الخاصة به "انتخابات المحليات" بنهاية الربع الأخير من العام الجديد (2021).

وأضاف الفيومي، في تصريحات له عقب الانتهاء من استخراج كارنيه العضوية للفترة ما بين (2021 – 2026)، أن العام الحالي كان عاما مليئا بالتحديات، ورغم ذلك استطاعت الدولة المصرية والقيادة السياسية فى عبور الأزمة التي يواجهها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر من الدول القليلة التى صمدت تجاه كل هذه التحديات ولم تواجه ازمات اقتصادية.

وفي السياق ذاته، أشاد الفيومي بدور الامانة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، فيما يخص الإجراءات التنظيمية لاستخراج كارنيهات العضوية، بقوله : الأمر لم يستغرق مني دقيقتين.

شهد البهو الفرعونى بمجلس النواب استعدادات مكثفة، مع استقبال الأعضاء الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والبالغ عددهم 100 عضو.

يأتى ذلك فى إطار حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة بالمجلس بقيادة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد، والذي ينطلق اليوم ويستمر لمدة 6 أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات.

وفي ضوء حرصها علي تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وفرت الأمانة العامة زجاجات الكحول في كافة أنحاء البهو فضلا عن الكمامات.