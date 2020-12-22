القليوبية تعلن جداول امتحانات المواد العملية للثانوي العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، اعتماد جداول امتحانات نصف العام للمواد العملية، والتي لا تضاف للمجموع لصفوف التعليم الثانوي العام، والمقررة 4 يناير 2021 لمواد التربية الرياضية، والأنشطة التربوية، والتربية والتكنولوجية، على أن تبدأ الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

أما بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع للصف الثاني الثانوي العام، فتبدأ يوم 6 يناير المقبل بمادتي التربية الدينية لكافة الطلاب، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، يليها الأحد 10 يناير مواد الحاسب الآلي نظري، واللغة الأجنبية مستوى رفيع بمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات على ورقتين.

ثم الثلاثاء 12 يناير لمواد التربية الوطنية، وتكنولوجيا الصناعة، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال، والمشروعات.

أمام بالنسبة لمواد الصف الأول الثانوي فتبدأ يوم 5 يناير بالتربية الدينية لكل الطلاب، والتربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية، و9 يناير لمواد الحاسب الآلي نظري، واللغة الأجنبية مستوى رفيع بمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات على ورقتين، و11 يناير لمواد التربية الوطنية، وتكنولوجيا الصناعة، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات.