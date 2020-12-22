المصرف المتحد يستهدف 30% نموا بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2021



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في المصرف المتحد، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن المصرف يستهدف معدلات نمو بنسبة تتراوح بين 25% إلي 30% في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام القادم 2021.

وأشار المصدر، إلى أن البنك حقق معدلات نمو بنسبة 25.% خلال العام الجاري ولكن من المتوقع زيادتها العام المقبل مع ظهور لقاح لفيروس كورونا وعودة الكيانات الاقتصادية للعمل بكامل طاقاتها.

وأكد المصدر أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ حاليا 3.6 مليار جنيه بعدد عملاء 3500 عميل حتى شهر ديسمبر الجاري، متوقعا رفع المحفظة إلي 4.7 مليار جنيه بنهاية العام المقبل.

وأشار المصدر إلى أن نسبة المشروعات الصغيرة من إجمالي محفظة البنك سجلت 18.5% حيث شهدت تراجعا طفيف بسبب نمو محفظة الشركات الكبرى تأثرا بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر، أن قطاعي الصناعة والمقاولات يستحوذان على 60٪؜ من إجمالي تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وباقي المحفظة تتوزع بين الخدمي والتجاري وقطاعات أخرى.

وأشار المصدر إلى أن يتيح البنك أمام عملائه خيارات عديدة لسداد أقساطهم منها السداد الإلكتروني عبر خدمات البنك الرقمية المتعددة للتسهيل عليهم معاناة الذهاب للفروع وكذلك تجنبا لعدوى فيروس كورونا.

وقال إن جميع عملاء البنك في المشروعات الصغيرة والمتوسطة استفادوا من مبادرة المركزى لتأجيل الأقساط ثم عاودوا الانتظام في السداد بعد انتهائها آجالها ولكن بعض العملاء في المشروعات الصغيرة طلبت إعادة هيكلة مديونياتهم وفقا لتعليمات المركزي السابقة لمساعدتهم على السداد.