فيروس كورونا: عالمة صينية تنفي المزاعم عن تخليق الفيروس في المعمل

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (بي بي سي):
قالت شي زينغلي، وهى عالمة فيروسات صينية تعمل في مركز يزعم أن فيروس كورونا قد تسرب من مختبره في مدينة ووهان الصينية، لبي بي سي، إنها مستعدة لأي نوع من التفتيش على المركز الذى تعمل به.
جاءت هذه التصريحات، في الوقت تستعد فيه منظمة الصحة العالمية لإرسال فريق إلى ووهان الشهر المقبل لبدء تحقيقاتها في أصل الفيروس.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنها لم تعثر على أى دليلً على أن فيروس كورونا تم تخليقه بشريا أو أنه تسرب من منشأة في ووهان، وهى النظرية التى تم الترويج لها في الولايات المتحدة مع بداية انتشار الفيروس فى المدينة الصينية.
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