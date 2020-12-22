مخاوف على حملات التحصين ضدّ "كورونا" بسبب مادّة مأخوذة من لحم الخنزير

تحدث تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" عن وجود مخاوف على حملات التحصين ضد كورونا، بسبب الإعتراضات الدينية على إستخدام منتجات لحم الخنازير في حفظ اللقاحات.

ولفتت الوكالة إلى أنه فيما تتنافس الشركات على تطوير لقاح كورونا، وتتسابق الدول لتأمين الجرعات، تثير المواقف ضد إستخدام منتجات لحم الخنزير المحظورة من قبل بعض الجماعات الدينية، مخاوف بشأن إحتمال تعطيل حملات التحصين.

وأوضح التقرير أن الجيلاتين المشتق من لحم الخنزير يجري إستخدامه على نطاق واسع كعامل إستقرار لضمان بقاء اللقاحات آمنة وفعالة أثناء التخزين والنقل.

وأفيد بأن بعض الشركات عملت لسنوات على تطوير لقاحات خالية من لحم الخنزير، ومن ذلك أن شركة الأدوية السويسرية "نوفارتس" أنتجت لقاحا خاليا من لحم الخنزير ضد إلتهاب السحايا، في حين تعمل شركة "إي جي فارما" في السعودية وماليزيا حاليا على إنتاج لقاح خاص بها.

ونقلت الوكالة عن الدكتور سلمان وقار، الأمين العام لجمعية الطب الإسلامي البريطاني قوله "لكن الطلب وسلاسل التوريد الحالية والتكلفة والعمر الإفتراضي الأقصر للقاحات التي لا تحتوي على جيلاتين ترجح إستمرار إستخدام هذا المكون في غالبية اللقاحات لسنوات".

وصرح متحدثون بإسم شركات الأدوية "فايزر" و"موديرنا" و"إسترازينيكا" بأن "منتجات لحم الخنزير ليست جزءا من لقاحات كوفيد – 19 الخاصة بهم، لكن محدودية العرض والصفقات الموجودة مسبقا التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات مع شركات أخرى، تعني أن بعض البلدان التي بها عدد كبير من المسلمين، مثل أندونيسيا، ستتلقى لقاحات على أنها خالية من الجيلاتين، لم يتم إعتمادها بعد".

ولفت وقار إلى أن هذا يمثل معضلة للمجتمعات الدينية بما في ذلك اليهود الأرثوذكس والمسلمون.

ورأى الدكتور هارونور راشد، الأستاذ المساعد في جامعة سيدني أن الإجماع في الآراء بشأن المناقشات السابقة حول إستخدام جيلاتين الخنزير في اللقاحات، هو أنه مسموح به بموجب الشريعة الإسلامية، وذلك لأنه قد يحدث ضررا أكبر إذا لم يتم إستخدام اللقاحات.

وتطرق التقرير إلى سابقة ماثلة كان لها "عواقب صحية خطيرة على أندونيسيا، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، حوالي 225 مليون".

جرى ذلك في عام 2018، حين أصدر مجلس العلماء الأندونيسي، وهو الهيئة الدينية الإسلامية المختصة، قرارا بأن لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية محرمة أو غير قانونية بسبب الجيلاتين.

وشرع القادة الدينيون في حث الآباء على عدم السماح بتلقيح أطفالهم، ما تسبب في إرتفاع حالات الإصابة بالحصبة بعد ذلك، وجعل أندونيسيا تسجل ثالث أعلى معدل للحصبة في العالم.

المصدر: ap