بسبب سلالة "كورونا" الجديدة، المغرب يعلق رحلاته مع بريطانيا

أعلن المغرب مساء أمس الأحد، تعليق كافة الرحلات الجوية مع بريطانيا ذهابا وإيابا، حتى إشعار آخر، إثر إكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا بالمملكة المتحدة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن شركة الخطوط المغربية نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وقال البيان: "تفعيلا لقرار حكومة المملكة المغربية، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، تعليق جميع رحلاتها من وإلى بريطانيا العظمى، حتى إشعار آخر".
وأضافت الشركة أنه يمكن للمسافرين المتوفرين على تذاكر سفر بين البلدين "الإستفادة من التغيير المجاني للتاريخ أو الوجهة إلى أوروبا، أو التعويض عن تذاكرهم".
الأناضول
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