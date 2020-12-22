بعد تعيين رانيا نشار بصندوق الاستثمارات العامة..من يتولى الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية

عُينت رانيا نشار مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، اليوم الثلاثاء، مما جعلها تتقدم باستقالتها من منصبها كرئيس تنفيذي لمجموعة "سامبا" المالية، والتي أعلنت قبول تلك الاستقالة.

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بعد رانيا نشار تكليف محمد بن عبدالله آل الشيخ بمهام الرئيس التنفيذي

وكشفت المجموعة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن استقالة نشار سيبدأ سريانها من يوم الخميس الموافق 31 يناير 2021، مشيرة أنه تم تكليف محمد بن عبدالله آل الشيخ بمهام الرئيس التنفيذي للمجموعة حتى انتهاء أعمال الاندماج مع البنك الأهلي التجاري.

ولفتت "سامبا" أن محمد آل الشيخ يشغل حاليًّا منصب نائب

الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين في المجموعة.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن اليوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر2020، عن حركة تعيينات جديدة به، ونشر ذلك عبر صفحته الرسمية بتويتر:"نسعد بالإعلان اليوم عن تعيينات جديدة لفريق الإدارة التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة والذي سيسهم في التقدم نحو تحقيق مستهدفات الصندوق الطموحة كونه المحرك الاقتصادي الرئيسي للمملكة".

تعيينات صندوق الاستثمارات العامة السعودي

فيما تم تعيين فهد السيف رئيس للإدارة العامة لتمويل الشركات، ويزيد بن عبد الرحمن الحميد، رئيسًا جديدًا للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية، وانتقال راشد بن إبراهيم شريف، ليتولى

منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وكابيتال، إحدى شركات محفظة الصندوق، وعُين علي رضا زعيمي مستشارًا لمحافظ الصندوق، إضافة إلى تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة سعد الكرود، بتولي منصب كبير الإداريين.

ورحب محافظ الصندوق بتلك التعيينات الجديدة وقال:"ارحب برانيا نشار وفهد السيف في صندوق الاستثمارات العامة، ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب الاستراتيجي، والتي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة".

وتابع:"كما أود أن أبارك، وأتقدم بالشكر الجزيل لكلا من يزيد وراشد وعلي رضا وسعد، على مساهمتهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، وأتطلع إلى مواصلة العمل معهم عن قرب في مهامهم الجديدة".

وأكد أن التعيينات ستعزز الدور القيادي لفريق الإدارة التنفيذي في الصندوق، وستسهم في ضمان تحقيق المستهدفات الطموحة في هذا الكيان الإستثماري الاستراتيجي الذي يعد المحرك الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية.