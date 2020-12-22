اليابان: حوالي 80 ألف شخص فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

أعلنت وزارة العمل اليابانية أن ما يقرب من 80 ألف شخص في اليابان فقدوا وظائفهم، أو بصدد فقدانها، بسبب جائحة "كورونا" التي تعصف بالعالم أجمع.
في الفترة بين نهاية شهر يناير الماضي وحتى 21 من ديسمبر الجاري.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم أن وزارة العمل قامت ببحث حالات العمال الذين تم تسريحهم، أو لم يتم تجديد عقود عملهم، مشيرة إلى أن مسؤولي الوزارة وجدوا أن 78 ألفا و153 شخصا واجهوا مشكلة البطالة، أو بصدد أن يواجهوها
ويعتقد المسؤولون أنه من المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك؛ إذ أن العدد المشار إليه يتضمن فقط حالات العمال المعروفة لمكاتب التوظيف العامة ومكاتب العمل الإقليمية.
وتظهر البيانات أن قطاع الصناعة كان الأكثر تضررا؛ إذ فقد 15 ألفا و672 شخصا وظائفهم، يليه
وفي قطاع التجزئة، تم فصل 10 آلاف و384 شخصا؛ بينما فقد 9 آلاف و605 من عمال الفنادق و5 آلاف و84 عاملا بالوكالات المؤقتة وظائفهم.
وتوفر الحكومة الدعم لمساعدة العاطلين عن العمل، وحث مسؤولوها الشركات على استخدام برامج الإعانات الحكومية لإبقاء الموظفين في كشوف مرتباتهم.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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