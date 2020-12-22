محافظ صندوق الاستثمارات العامة يهنئ رانيا نشار وفهد السيف بمناصبهم الجديدة

رانيا نشار وفهد السيف أول من رحب بهم ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لإنضمامهم للعمل بالصندوق كونهم يملكون خبرة كبيرة في المجال المالي والمصرفي تصل لعشرون عامًا.

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فأعلن الصندوق عن تعيين رانيا نشار مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة، وفهد السيف بمنصب رئيس للإدارة العامة لتمويل الشركات، ونشرت الصفحة الرسمية للصندوق بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" تهنئة محافظ الصندوق لهم ولكل المعينين الجدد، والتي قال فيها:"ارحب برانيا نشار وفهد السيف في صندوق الاستثمارات العامة، ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب

الاستراتيجي، والتي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة".

وأضاف:"كما أود أن أبارك، وأتقدم بالشكر الجزيل لكلا من يزيد وراشد وعلي رضا وسعد، على مساهمتهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، وأتطلع إلى مواصلة العمل معهم عن قرب في مهامهم الجديدة".

وتابع:"ستعزز التعيينات الدور القيادي لفريق الإدارة التنفيذي في الصندوق، وستسهم في ضمان تحقيق المستهدفات الطموحة في هذا الكيان الإستثماري الاستراتيجي الذي يعد المحرك الاقتصادي الرئيسي للمملكة".

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن اليوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر2020، عن

حركة تعيينات جديدة به، ونشر ذلك عبر صفحته الرسمية بتويتر، وقال:"نسعد بالإعلان اليوم عن تعيينات جديدة لفريق الإدارة التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة والذي سيسهم في التقدم نحو تحقيق مستهدفات الصندوق الطموحة كونه المحرك الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية ".

و جاءت التعيينات كالتالي:"تعيين يزيد بن عبد الرحمن الحميد، رئيسًا جديدًا للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية، وانتقال راشد بن إبراهيم شريف، ليتولى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة الصندوق، وعُين علي رضا زعيمي مستشارًا لمحافظ الصندوق، إضافة إلى تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة سعد الكرود، بتولي منصب كبير الإداريين".

وأوضح صندوق الاستثمارات السعودي أن التغييرات والتعيينات الجديدة تستهدف دعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.