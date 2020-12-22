أفغانستان تُسجل 201 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية من بين 1636 عينة تم إجراؤها.
وأفاد بيان للوزارة - نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - بأنه في غضون 24 ساعة، تعافى 83 شخصا من الفيروس، وتم الإبلاغ عن وفاة 16 شخصا.
يزال هناك 8 آلاف و490 حالة نشطة معروفة في البلاد.
وأشار البيان إلى أنه تم اختبار ما لا يقل عن 184 ألفا و235 شخصا حتى الآن في المختبرات الحكومية، ولا
وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في أفغانستان 51 ألفا و89 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 2105 حالات، وارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 39 ألفا و784 حالة.
وقد أعلنت وزارة الصحة الأفغانية السبت تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء
ووفقًا لوزارة الصحة الأفغانية، جرى تسجيل 75 حالة تعافي جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية فيما تم تسجيل 17 حالة وفاة جراء كوفيد-19.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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