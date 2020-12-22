العراق: نسعى مع أربيل لحل مُشكلة عودة النازحين

قال رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبدالغني الأسدي، إن أذرع التعاون الأمني يجب أن تمتد لكل محافظات العراق بما فيها مدن إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن بغداد وأربيل تسعيان للوصول إلى صيغة حل لمشكلة عودة النازحين.
هي توسعة قاعدة التعاون الأمني والعمل بمساحة مشتركة أكبر، ومهمتنا الأمنية متشعبة المهام والواجبات لذا لابد من تفعيل التعاون المشترك".
أضاف الأسدي - على هامش لقائه وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم-: "أن هدف الزيارة إلى الأقليم
وتابع قائلًا: "وجدنا روح عالية من الاستعداد للتعاون الأمني بين جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية في الأقليم، ونسعى للوصول إلى صيغة حل لمشكلة عودة النازحين"، معربًا
وقد أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء قوات خاصة يحيى رسول، مقتل 12 داعشيًا غربي مدينة الموصل.
وقال رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم-: "إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، شرع جهاز مُكافحة الإرهاب، فجر اليوم، بعمليةٍ عسكرية جديدة استندت على جُهد استخباري ومعلوماتي في بادوش غربي مدينة الموصل.
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