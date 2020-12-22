أندونيسيا تُسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، تسجيل 6 آلاف و347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و172 حالة وفاة ناجمة عنه.
ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 678 ألفًا و125 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة به إلى 20 ألفًا و257 حالة وفاة،بحسب ما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" المحلية في نسختها الإلكترونية.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 552 ألفًا و722 شخصًا.
وتستمر جاكرتا في تسجيل أعلى عدد من الإصابات الجديدة على مستوى البلاد؛ حيث بلغ عددها
جدير بالذكر أن أندونيسيا هي صاحبة أعلى حصيلة من إصابات ووفيات فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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