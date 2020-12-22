اليابان تُسجل 2647 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية اليابانية 2647 حالة إصابة جديدة و28 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم ، أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 204 آلاف و389 حالة.
الاف و6 حالات.
وأضافت الهيئة أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع اجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 3
يُشار إلى أن اليابان تخطت حاجز المائة ألف إصابة في 29 من أكتوبر الماضي، فيما سجلت المائة ألف حالة الثانية في أقل من شهرين.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، تسجيل 2508 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن جمعية المحافظين الوطنية ستعقد اجتماعًا الغد لمناقشة كيفية التعامل مع الأزمة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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