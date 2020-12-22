فلسطين تُسجل 1561 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أضافت الكيلة - في التقرير الوبائي اليومي حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم - أن عدد المتعافين بلغ 1808 حالات تعافٍ،وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 81.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة أن هناك 124 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 في حالة خطيرة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس

تسجيل 2149 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزيرة قولها، إنه جرى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى تسجيل 2027 حالة شفاء جديدة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.