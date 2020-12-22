بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.08 مليون حالة

سيف اليزيد - وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 2.08 مليون إصابة، حسبما أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بكورونا في البلاد 67718 حالات.

وتعافى 4386 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وتم تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 46 أسبوعاً.

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