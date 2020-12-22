روسيا تسجل 28776 إصابة جديدة بكورونا و561 وفاة

سيف اليزيد - سجلت روسيا 28776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، بينها 7237 حالة في موسكو، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و906503.

كما سجلت السلطات 561 وفاة بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليقفز إجمالي الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 51912 وفاة.

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