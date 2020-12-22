شركتا فايزر ومودرنا تختبران لقاحيهما على السلالة الجديدة لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 04:08 مساءً - منذ دقيقتين

ذكرت شبكة ”سي إن إن“ التلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن شركتا فايزر ومودرنا، اختبرتا لقاحيهما للوقاية من مرض (كوفيد-19) على سلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار، والتي ظهرت في بريطانيا وكذلك سجلت أستراليا إصابتين أمس.

وقالت مودرنا في بيان: إنها ”تتوقع أن يوفر لقاحها حصانة من السلالة الجديدة، وستجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة لتأكيد ذلك“.

من جهتها، ذكرت فايزر: أنها ”تستنبط بيانات“ عن كيف لعينات دم من أشخاص جرى تطعيمهم بلقاحها ”أن تتمكن من تحييد السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا“.

وأثار اكتشاف السلالة الجديدة، موجة من القلق بخصوص الجائحة، التي أودت بحياة نحو 1.7 مليون مريض وأصابت أكثر من 77.15 مليون على مستوى العالم.

ومبعث القلق الرئيس، أن السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتشار بنسبة تتراوح بين 40 و70 بالمئة.

وقال العلماء، إنه ليس هناك دليل على أن اللقاح المستخدم حاليًا في بريطانيا، والذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك واللقاحات الأخرى التي يجري تطويرها، لن تحمي من السلالة الجديدة للفيروس، التي يطلق عليها سلالة بي.1.1.7.