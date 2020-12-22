وفاة عالم روسي يعمل على لقاح ضد كورونا بظروفٍ غامضة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 04:08 مساءً - منذ 35 دقيقة

عُثر على العالم الروسي البارز، ألكسندر ساشا كاغانسكي (45 عاماً) الّذي كان يعمل على لقاح لفيروس كورونا والّذي اشتهر بعمله في مكافحة السرطان، جثّة في ظروفٍ غامضة في سان بطرسبرغ بروسيا.

وفي التّفاصيل، فسقط ألكسندر بملابسه الدّاخلية من نافذة في الطابق الرابع عشر من مبنى شاهق بالإضافة إلى إصابته بطعنات في جسمه.

وقد فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقاً في جريمة القتل، واعتُقل رجل مشتبه به أفاد أنّ كاغانسكي كان في حالة اضطراب نفسي قبل وفاته فطعن نفسه بالسكين وقفز من الشرفة بعد محاولة إيقافه.

ويُشار إلى أنّ هذه الحادثة هي السابعة بعد وفاة ستة روسيين سقوطاً من نوافذ المستشفيات في وقت سابق من هذا العام. وكان خمسة أشخاص من الضحايا يتعالجون من فيروس كورونا، فيما كان إحدى الضحايا طبيباً اشتكى من نقص معدّات الوقاية الشخصية.