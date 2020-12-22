شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: تسجيل 212 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 اعلنت وزارة الصحة العمانیة، الیوم الثلاثاء، تسجیل 212 اصابة جدیدة بفیروس كورونا، لیرتفع الاجمالي الى 128143 حالة.

ونقلت وكالة الانباء العمانیة عن الوزارة قولھا في بیان ان 119945 حالة من 128143 حالة قد تماثلت للشفاء فیما بلغت حالات الوفیات 1490 حالة.

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