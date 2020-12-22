شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات جوية روسية وصينية فوق بحر الصين الشرقي وبحر اليابان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 قالت وزارة الدفاع الروسیة" ان قاذفات حربیة روسیة وصینیة اجرت الیوم الثلاثاء مناورات مشتركة فوق بحر الصین الشرقي وبحر الیابان".

وقالت وكالة انباء (تاس) نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الروسیة قولھا ان قاذفتین استراتیجتیین روسیتین من طراز (توبولیف – 95 ام سي) واربع قاذفات استراتیجیة صینیة من طراز (ھون – 6 كي) اجرت مناورات مشتركة في فوق بحر الیابان وبحر الصین الشرقي.

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