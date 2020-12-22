شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يبحث مع عباس تصدير اللقاح الروسي إلى فلسطين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 كشف الكرملين، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بطلب من الأخير، وناقشا فيه قضايا عدة.

وحسب وكالة سبوتنيك الروسية، تحدثا الرئيسان عن مكافحة فيروس كورونا وإمكانية توفير لقاحات روسية إلى فلسطين. وذكر البيان أن الجانبين ناقشا "التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، مع اهتمام خاص بالتعاون في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك إجراء تسليم محتمل للقاحات روسية الصنع إلى فلسطين".

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