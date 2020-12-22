الكونجرس الأمريكي يوافق على مساعدات مواجهة تداعيات كورونا

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وافق الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا على مشروع قانون حزمة المساعدات ليصبح قانونا.

وبعد أيام من المفاوضات، عمل كل من المجلسين التشريعيين لإقرار مشروع القانون الضخم، إذ وافق عليه مجلس النواب أولا وتبعه مجلس الشيوخ بعد عدة ساعات بموافقة الحزبين.

ويشمل مشروع قانون الإغاثة من الفيروس تقديم 600 دولار لمعظم الأمريكيين بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين فقدوا عملهم أثناء الجائحة، فضلا عن بعض المزايا التي من المقرر أن تنتهي يوم السبت.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنها أيدت مشروع قانون الإغاثة من كورونا، رغم أنه لا يتضمن المساعدة المباشرة لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي سعى الديمقراطيون للحصول عليها.

ونتيجة لانتعاش قياسي لإنفاق الأمريكيين، قفز عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام، حسب وزارة التجارة الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن تزايد الإنفاق دفع الواردات للارتفاع، وهو ما فاق تعافيا للصادرات.

وأوضحت أن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد، زاد 10.6% إلى 178.5 مليار دولار في الربع الماضي.

وجرى تعديل بيانات الربع الثاني لتظهر عجزا بقيمة 161.4 مليار دولار، بدلا من 170.5 مليار دولار في القراءة السابقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز بشكل خاص على مكافحة عجز التجارة الأمريكي، وهو الأمر الذي دفعه لشن حروب على كبار الشركاء التجاريين لبلاده.

وبسلاح الرسوم الجمركية، ضرب ترامب الأعداء والأصدقاء والجيران، حيث فرضها على الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وغيرها.