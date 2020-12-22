شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للطيران" توقف رحلاتها من المغرب إلى المملكة المتحدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 أعلنت شركة العربية للطيران، ومقرها إمارة الشارقة، أنها ستوقف الرحلات الجوية من المغرب إلى المملكة المتحدة.

وقالت الناقلة في تغريدة عبر جسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "توتير"، إن وقف الرحلات سيكون حتى إشعار آخر.

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