اخبار العالم

محتالون يبيعون "لقاح كورونا" وهمي في ألمانيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محتالون يبيعون "لقاح " وهمي في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة بون بغرب البلاد أن مجموعة من المحتالين حاولوا الاستفادة من ترقب لقاح ، وجني الأموال من خلال بيع وهمي للقاح عبر الهاتف.

وأوضحت الشرطة اليوم الثلاثاء أن الواقعة حدثت بعد ظهر أمس الاثنين، عندما اتصل محتالون هاتفيا بسيدة عجوز وعرفوا أنفسهم على أنهم موظفون بإحدى شركات اللقاحات المعروفة، وقدموا لها عرضا بـ "أول حزمة لقاح كورونا" بسعر ستة آلاف يورو، إلا أن السيدة 64/ عاما/ أدركت الحيلة وأبلغت الشرطة.

وعندما حضر المحتال إلى منزل السيدة لأخذ المال، ألقت الشرطة القبض عليه.

يشار إلى أن المحتالين زعموا أنه يتم جمع المال أولا، ثم إرسال اللقاح في وقت لاحق عبر البريد.

كانت هذه تفاصيل خبر محتالون يبيعون "لقاح كورونا" وهمي في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا