شكرا لقرائتكم خبر عن محتالون يبيعون "لقاح كورونا" وهمي في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الشرطة اليوم الثلاثاء أن الواقعة حدثت بعد ظهر أمس الاثنين، عندما اتصل محتالون هاتفيا بسيدة عجوز وعرفوا أنفسهم على أنهم موظفون بإحدى شركات اللقاحات المعروفة، وقدموا لها عرضا بـ "أول حزمة لقاح كورونا" بسعر ستة آلاف يورو، إلا أن السيدة 64/ عاما/ أدركت الحيلة وأبلغت الشرطة.
وعندما حضر المحتال إلى منزل السيدة لأخذ المال، ألقت الشرطة القبض عليه.
يشار إلى أن المحتالين زعموا أنه يتم جمع المال أولا، ثم إرسال اللقاح في وقت لاحق عبر البريد.
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