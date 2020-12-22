'قاتل' يعيد عندليب الفرات لسكة الانتصارات في الدوري الممتاز

رياضة 2020-12-22 | 13:50 1,071 مشاهدة

بهدف "قاتل" في الدقائق الاخيرة، نجح نفط الوسط في تحقيق الفوز على الحدود بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي اقيم على ملعب التاجي، اليوم الثلاثاء. واقيمت المواجهة لحساب مباريات الاسبوع العاشر من دوري المرة الممتاز. وافتتح الحدود اهداف المباراة في الدقيقة 37 عن طريق الايفواري كوفي. ونجح عندليب الفرات في تعديل الكفة بهدف المحترف المغربي عمر المنصوري في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.



وفي الشوط الثاني واصل عندليب الفرات الهجمات حتى تمكن من احراز الفوز بهدف قاتل للاعب زيد تحسين في الدقيقة 94. وفي الشوط الثاني واصل عندليب الفرات الهجمات حتى تمكن من احراز الفوز بهدف قاتل للاعب زيد تحسين في الدقيقة 94. الفوز عزز صدارة العندليب برصيد برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد الحدود عند النقطة الثامنة في المركز السادس عشر. وفي مباراة اخرى، تعادل الديوانية مع الكهرباء سلبياً من دون اهداف. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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