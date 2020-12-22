الموقف الوبائي.. استمرار تزايد حالات الشفاء من كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن استمرار تزايد حالات الشفاء من فيروس كورونا وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل 1707 حالة شفاء من فيروس كورونا"، مؤكدة "تسجيل 1158 اصابة بالفيروس، فضلاً عن ١٥ حالة وفاة".

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