بين الشاي الأسود والقهوة.. أيّهما صحي أكثر؟

يميل جميع عشاق اللياقة البدنية لشرب القهوة السوداء، يُقال أن تناول فنجان من القهوة السوداء مباشرة قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويمنح المحتوى العالي من الكافيين في القهوة مقدار كبير من الطاقة اللازمة لأداء التمرين.
ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة السوداء لديهم مخاطر أقل للإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2.
وعلى الرغم من أن الشاي الأسود والقهوة السوداء متشابهان باستثناء محتوى الكافيين، الذي هو أقل في الشاي الأسود، فإن الشاي الأسود لا يحتوي على دهون مشبعة، ويعزز المناعة أيضا.
ووجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون الشاي الأسود بانتظام يفقدون كيلوغرامات إضافية، ويحتوي كوب واحد من الشاي الأسود على 2 سعرة حرارية.
يمكن القول أن كلا المشروبين صحيان، ويعتمد اختيارك للمشروب على الفوائد التي تبحث عنها، فإذا كنت تمارس الرياضة في الصباح، فمن الأفضل تناول القهوة السوداء لتحفيز عملية التمثيل الغذائي وتزويدك بالطاقة اللازمة لأداء التمارين في الصالة الرياضية.
ولكن إن كنت لا تفضل الإفراط في تناول الكافيين، يكون الشاي الأسود خيارا جيدا لك.
كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلق والأرق وارتفاع ضغط الدم تجنب القهوة السوداء وخاصة قبل الذهاب للنوم.
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