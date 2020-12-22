ماكرون يواصل الصمود أمام "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، صموده وحفاظه على حالته المستقرة، بعد إصابته بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي.

وبحسب ما نقلته "رويترز" عن مسؤول في الإليزيه فإن "حالة الرئيس الصحية لا تزال مستقرة".



والخميس، كشفت فحوص خضع لها ماكرون (43 عاماً) عن إصابته بفيروس كورونا؛ حيث يخضع للحجر الصحي في منتجع "لا لونتيرن" الرئاسي قرب قصر فرساي.

وعقب ثبوت إصابته، أطلقت السلطات الفرنسية حملة تتبع ورصد شملت عدداً من قادة دول الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الذين التقوا به مؤخرا.

وعانى الرئيس الفرنسي من حمى وسعال وإجهاد، عقب تأكيد إصابته بكورونا، فيما جاءت نتيجة الفحوص التي أجريت لزوجته بريجيت "سلبية"، لكنها تخضع أيضاً لعزل ذاتي في قصر الإليزيه بوسط باريس.

إصابة ماكرون جاءت في وقت تواجه فيه فرنسا موجة جديدة من الوباء، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع مع استعداد الأسر الفرنسية للالتقاء معًا في احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وعقب إعلان إصابته بالفيروس، سارع مساعدو ماكرون للاتصال بجميع الأشخاص الذين اختلطوا به خلال الأيام الأخيرة.

ورجح وزير الصحة الفرنسي أن الرئيس قد يكون أصيب بالعدوى خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي، أو في عدة اجتماعات أخرى عقدها في باريس.