بومبيو: مستعدون لوساطة بناءة بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لوساطة بناءة بين لبنان وإسرائيل مع استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف بومبيو: "مواقف لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم حدودهما البحرية لا تزال مختلفة بشدة".

وتابع: "واشنطن تبدي استعدادها للوساطة في المفاوضات".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ لبنان وإسرائيل التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

واجتمعت وفود من الخصمين القديمين في قاعدة للأمم المتحدة لمحاولة الاتفاق على الحدود المتنازع عليها التي عرقلت التنقيب عن الهيدروكربونات في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة، لكن لبنان، الذي لم يجد بعد احتياطيات غاز تجارية في مياهه، بحاجة ماسة إلى السيولة من مانحين أجانب، إذ يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

خريطةٌ اعتبر لبنان أنها استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب في هذه المفاوضات بمساحة 2290 كلم مربع، بناء على ما يمتلكه من خرائط.