إسرائيل تعزز قواتها بالضفة.. غابت الأسباب واختلفت التقديرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قرر تعزيز قواته بالضفة الغربية، في قرار لم تتضح أسبابه على الفور.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب تقييم الوضع العام الذي يتم بصورة مستمرة من قبل الجيش، تقرر تعزيز فرقة يهودا والسامرة بقوات مقاتلة".

وأوضح أدرعي في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أن الخطوة تأتي "من أجل الحفاظ على أمن البلدات والطرق التابعة للمنطقة".

ويقصد بـ"يهودا والسامرة" الضفة الغربية، أما البلدات فهي المستوطنات الإسرائيلية.

ولم يوضح الناطق الإسرائيلي أسباب اللجوء إلى هذه الخطوة.

لكن الضفة الغربية شهدت، في الساعات الماضية، 3 أحداث بارزة وهي؛ العثور على جثة إسرائيلية قتلت في ظروف غامضة، وانقلاب سيارة للمستوطنين أثناء ملاحقة الجيش الإسرائيلي لها.

وثالثا، هجمات مستوطنين إسرائيليين على فلسطينيين في شمالي الضفة.

لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الجيش الإسرائيلي أقدم على هذه الخطوة بعد تزايد التقديرات عن هجمات فلسطينية محتملة على مستوطنين بالضفة الغربية.