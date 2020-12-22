البحرين: نتفاوض مع قطر لضمان حقوقنا السيادية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت البحرين أن المفاوضات التي أعلنت عنها مع قطر بشأن الصيد تهدف إلى "ضمان حقوقها السيادية وحقوق أبنائها المواطنين".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن المملكة مستمرة في نهجها الداعم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في الحفاظ على تماسكه.

وأشار إلى أن بيان مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت يوم أمس، حول أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود يأتي دليلًا على ما توليه البحرين من حرص على ضمان حقوقها السيادية وحقوق أبنائها المواطنين وتعزيزًا للتعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة.



ونوه بأهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها منذ القدم بقيام قطر بالسماح للبحارة البحرينيين بالصيد في مياهها إلى الحدود القطرية - الإماراتية وبالمقابل سماح البحرين للبحارة القطريين بالصيد في مياهها إلى الحدود البحرينية - السعودية.

وتنتهج قطر سياسة عدائية تجاه البحرين وشعبها هدفها خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي من خلال الاعتداء على الصيادين البحرينيين في مياه البحرين الإقليمية، والذين تتعمد قطر حبسهم لمدة طويلة دون محاكمة واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم.

وبين الحين والآخر، يتعرض الصيادون البحرينيين للإصابات بالطلق الناري المتعمد على أيدي السلطات القطرية التي تتعمد الاصطدام بقواربهم بواسطة قوارب الدوريات القطرية التي تمارس القرصنة البحرية على سفن الصيد البحرينية وتخترق مياه البحرين الإقليمية دون أن تحمل علما أو هوية واضحة.