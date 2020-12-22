انطلقت من مطار بن غوريون في تل أبيب أول رحلة جوية مباشرة إلى العاصمة المغربية الرباط.
وتقل الطائرة وفدا أمريكيا برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وعضوية المبعوث الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، ورئيس صندوق الدعم التابع للبيت الأبيض آدم بولير.
أول طائرة إسرائيلية تستعد للتحليق إلى المغرب
من المقرر خلال هذه الزيارة أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تشمل التعاون في قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد.
المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء بالرباط اتفاقيات للتعاون الاقتصادي
إضافة إلى ذلك أنها إشارة لدخول اتفاق السلام بين إسرائيل والمملكة المغربية، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 ديسمبر الجاري حيز التنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر "العال" الإسرائيلية إلى المغرب.. اتفاق السلام يدخل حيز التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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