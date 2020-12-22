الصومال يحبط هجوما إرهابيا.. ويضبط متفجرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت قوات الأمن الصومالية، الثلاثاء، هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة، قبل أن تضبط متفجرات شمال شرقي البلاد.

ونجحت قوات الأمن بولاية بونتلاند في إحباط هذا الهجوم بعد عملية أمنية واسعة في مدينة بوصاصو شمال شرقي الصومال، بهدف فرض الأمن والاستقرار.

ونقلت وسائل إعلام صومالية عن قائد الشرطة بإقليم بري حسين علي محمود، قوله: "أحبطنا تفجيرا بعبوة ناسفة تم وضعها بأحد الشوارع الفرعية في أحد أحياء المدينة".

وكشف عن ضبط كميات كبيرة من الذخائر ومواد خطيرة مصنوعة من المتفجرات كان يجري إعدادها في مدينة بوصاصو الساحلية.

وتابع: "نعمل على تعزيز العمليات الأمنية، وندعو السكان للتعاون مع القوات الأمنية لفرض الاستقرار الشامل في بوصاصو".

وعانت مدينة بوصاصو في الآونة الأخيرة من حالة عدم الاستقرار الأمني مثل محاولات تنفيذ عمليات إرهابية كانت القوات الأمنية لها بالمرصاد واغتيالات منظمة.

وصباح اليوم، لقي جنديان اثنان مقتلهما وأصيب آخرون، جراء مواجهات بين قوات حكومية صومالية جنوب البلاد.

ووقعت الاشتباكات المسلحة في مدينة مركا بمحافظة شبيلى السفلى وخلفت ضحايا من المدنيين لم يتم تحديدهم، وفق المصادر.

تأتي هذه الأحداث في وقت كان الصومال يستعد لإجراء انتخابات تشريعية الشهر الجاري، لكن تم تأجليها بسبب الخلاف حول اللجان الانتخابية، أما الانتخابات الرئاسية فمن المقرر أن تكون في فبراير/شباط المقبل.