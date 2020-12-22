الكرميلن: نافالني يعاني من "أوهام الاضطهاد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعتبر المتحدث باسم الكرميلن ديمتري بيسكوف الثلاثاء أن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني يعاني من "أوهام الاضطهاد"، غداة نشر هذا الأخير محادثة يبدو أنها تورّط أجهزة الأمن الروسية في عملية تسميمه. وقال بيسكوف للصحافة "أسمح لنفسي بأن أعبّر عن رأي شخصي: المريض يعاني بوضوح من أوهام الاضطهاد (...) ومن بعض أعراض جنون العظمة".

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