الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إن بكين ستفرض إجراءات على المسؤولين عن الإضرار بالجانب الصيني وذلك ردا على الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على منح مسؤولين صينيين تأشيرات دخول إضافية.
وقال وانغ وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة تستخدم التأشيرات كسلاح ضد الصين.
وفرضت أمريكا أمس الاثنين قيودا إضافية على تأشيرات المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، في إجراء إضافي ضد بكين خلال الشهر الأخير في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تقول إنها ستتخذ إجراءات ردا على حظر التأشيرات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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