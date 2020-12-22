السعودية تنفي ظهور أعراض غير متوقعة للقاح ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء أن الذين حصلوا على اللقاح ضد كورونا يتمتعون بصحة جيدة وعافية، نافيا ظهور أي أعراض غير متوقعة عليهم.



ودعا العالي، في بيان على صفحة وزارة الصحة عبر موقع تويتر اليوم، المواطنين، والمقيمين، إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مناشداً الجميع التواصل مع الوزارة للحصول على أي استفسار، والمعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وسبق لوزارة الصحة السعودية أن أعلنت أن من المتوقع أن تحصل المملكة على لقاحين ضد كورونا الروسي والصيني في 2021، إضافة إلى اللقاحات الأخرى، مثل لقاح فايزر وبيونتيك.

وذكر وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية، عبد الله عسيري أمس الإثنين أن المملكة تتحادث مع روسيا والصين للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا، بعد أن تبنت المملكة برنامجاً لاستيراد لقاح فايزر بيونتيك.

وأوضح أن "المملكة حصلت على ثلاث شحنات من لقاحات فايزر، وتتوقع الحصول على شحنات إضافية قبل نهاية العام، علماً أن السعودية تهدف إلى تطعيم جميع سكانها مجاناً، بمن فيهم الوافدون".

وحصل وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، على جرعة من اللقاح ضد كورونا، مع انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد الفيروس، يوم الخميس الماضي.